Actualidade

A Feira do Livro Infantil de Bolonha, ponto de encontro anual e internacional da literatura e ilustração para os mais novos, começa hoje em Itália e terá a presença de autores, editores e ilustradores portugueses.

Há mais de uma década presente na feira, a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB) revelou que voltará a ter um espaço próprio e divulgação do livro para a infância e juventude, e dará destaque ao livro "Não é nada difícil", que valeu a Madalena Matoso o Prémio Nacional de Ilustração.

No espaço da DGLAB estarão ainda expostos cerca de 80 livros portugueses para os mais novos publicados ao longo do último ano, e haverá espaço para divulgar os atuais incentivos do organismo à internacionalização.