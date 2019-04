Actualidade

Uma investigação israelita revela a existência de uma rede de contas na rede social Twitter, alegadamente falsas, usadas para defender o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e difamar os candidatos da oposição às eleições da próxima semana.

De acordo com o jornal israelita Yediot Aharonot, as contas criadas nos últimos anos estão coordenadas entre si, tendo multiplicado a atividade para "promover os temas defendidos por Netanyahu e do partido Likud" e difundir "propaganda", "mentiras" e "calúnias" contra alguns meios de comunicação social e candidatos às eleições legislativas de 09 de abril.

De acordo com o jornal, as centenas de contas de Twitter são "geridas por pessoas que não revelam a identidade" e que usam imagens de perfil retiradas de "bases de dados estrangeiras" ou de plataformas de design gráfico.