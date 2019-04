Actualidade

No dia de entrada em vigor dos novos passes metropolitanos, a manhã na estação de comboios de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, foi tranquila, apesar de ainda existirem algumas dúvidas sobre as áreas abrangidas.

Faltavam alguns minutos para as 08:00 e a plataforma da estação de comboios de Vila Franca de Xira com destino a Lisboa já estava completamente preenchida.

"Uma manhã perfeitamente normal", segundo alguns utentes, ouvidos pela agência Lusa, que asseguram não ter notado "uma maior afluência", apesar de os títulos de transporte estarem mais baratos.