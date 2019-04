Actualidade

O inverno 2018/2019 em Portugal continental foi quente e o 4.º mais seco do século, encontrando-se todo o território em seca meteorológica no final da estação devido aos baixos valores de precipitação, segundo o IPMA.

De acordo com o resumo do Boletim Climatológico a que a agência Lusa teve acesso, o défice de precipitação que ocorreu no inverno [o IPMA considera os meses de dezembro, janeiro e fevereiro] originou que se instalasse uma situação de seca meteorológica em todo o território, mas com maior intensidade na região sul.

Assim, no final do inverno e de acordo com o índice meteorológico de seca (PDSI), 4,8% do território estava na classe de seca severa, 57,1% na classe de seca moderada e 38,1% na classe de seca fraca.