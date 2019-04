Actualidade

As ações dos casinos de Macau registaram hoje uma subida de até 5% na sequência do anúncio da queda de 0,4% das receitas do jogo, um valor melhor que os 3% de queda previstos pelos analistas.

De acordo com o Índice das ações dos casinos de Macau, feito pela Bloomberg Intelligence, as ações dos casinos macaenses chegaram a subir 5% durante o dia, com a Wynn Macau e a Galaxy Entertainment Group a terem a maior valorização desde dezembro (8,7% e 6,4%, respetivamente).

As receitas, dizem os analistas contactados pela Bloomberg, "afastaram os receios de que o abrandamento chinês podia prejudicar ainda mais o crescimento no maior centro de jogo a nível mundial".