Actualidade

No dia da entrada em vigor do passe único na Área Metropolitana do Porto (AMP), São João da Madeira "acordou" sem a medida em vigor e com falta de informação sobre o assunto, de motoristas a utentes.

"Sabia do [passe único] do metro, o do autocarro não sabia. Nem sequer sabia que ia existir isso, acho que há falta de informação. Neste momento uso dois passes", afirmou Marta Pinheiro, estudante na Escola Superior de Educação do Porto, que gasta 97 euros mensais para se deslocar diariamente de São João da Madeira (Aveiro) para aquela instituição.

Na AMP, há operadores onde a utilização do passe único não é ainda possível por falta de validadores, estimando-se para 01 de maio a entrada em vigor. É o caso de alguns operadores privados, nomeadamente da Auto Viação Feirense, que serve nove concelhos - Santa Maria da Feira, Arouca, S. João da Madeira, Porto, Gaia, Espinho e Gondomar - e o Grupo Transdev.