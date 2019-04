Brexit

O presidente da Comissão Europeia insistiu hoje que a Câmara dos Comuns tem de revelar o que pretende para a saída do Reino Unido da União Europeia, acusando os parlamentares britânicos de serem mais herméticos do que uma esfinge.

"Sabemos o que o parlamento britânico não quer, mas ainda não o ouvimos dizer o que quer. Uma esfinge é um livro aberto em comparação com o parlamento britânico", ironizou Jean-Claude Juncker, num discurso em Sarbruque, na Alemanha.

O presidente do executivo comunitário, que já na noite de domingo, numa entrevista no canal público italiano Rai 1, tinha dado conta da sua falta de paciência para as indecisões da Câmara dos Comuns, vincou que a UE tem de "fazer a esfinge falar".