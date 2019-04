Idai

O Hospital Central da Beira (HCB) montou uma unidade móvel com capacidade de internamento para 20 pessoas e com 50 médicos disponíveis, disse o diretor-nacional de Assistência Médica no Ministério da Saúde (MISAU), Ussene Issa.

"O hospital de campanha vai funcionar com todos os requisitos de um hospital, com serviços de urgência, laboratório completo, internamento e sala de operação", declarou Ussene Issa.

A unidade vai contar com médicos nacionais e estrangeiros de diferentes especialidades, que vão trabalhar na estrutura durante seis meses.