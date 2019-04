Actualidade

Especialistas consideraram hoje que Macau deve apostar mais na diversificação turística para se tornar menos dependente dos 'resorts' integrados ligados ao jogo e mais competitivo face às cidades do projeto chinês da Grande Baía, uma nova metrópole mundial.

"Os resorts integrados estão a fazer o que devem, preocuparem-se com os acionistas e com o seu negócio", apontou o professor da Universidade de Macau e especialista em 'resorts' integrados, Glenn McCartney, numa conferência realizada no território, sobre o turismo.

Defendeu ainda que "os 'resorts' integrados não fazem as coisas para Macau, fazem para o seu próprio mercado" e por isso as autoridades devem investir nesse capítulo.