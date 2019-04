Actualidade

A Câmara de Mourão, no distrito de Évora, prevê avançar este mês com obras de estabilização da torre do castelo da vila, que ficou danificada após ser atingida por um raio provocado por uma trovoada.

"Quero crer e vamos fazer todos os possíveis" para que os trabalhos se iniciem "ainda durante este mês de abril", afirmou hoje a presidente do município de Mourão, Maria Clara Safara, em declarações à agência Lusa.

A autarca indicou que a intervenção vai seguir as recomendações que constam no relatório da vistoria conjunta da Direção Regional de Cultura do Alentejo, município e da Proteção Civil, realizada na semana passada.