Actualidade

A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML) participa este ano, pela primeira vez, na programação musical da 58.ª Semana de Música Religiosa de Cuenca, em Espanha, foi hoje divulgado.

A OML, sob a direção do seu maestro titular, Pedro Amaral, o Coro da Rádio Televisão Espanhola (RTVE) e os solistas Miren Urbieta-Vega (soprano), Lorena Valero (meio-soprano), Fabián Lara (tenor) e André Henriques (baixo) vão apresentar, em Cuenca, a "Missa Solemnis", de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

O programa é previamente apresentado no próximo dia 14, em Lisboa, no Museu do Dinheiro, antiga Igreja de S. Julião, e, no dia 17, no Teatro-auditório de Cuenca, na região autónoma de Castela-La Mancha, em Espanha.