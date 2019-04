Actualidade

O mercado automóvel caiu 9,9% em março de 2019, face ao mesmo mês do ano anterior, atingindo os 28.551 veículos matriculados, de acordo com dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP), hoje divulgados.

"No mês de março de 2019 foram matriculados pelos representantes legais de marca a operar em Portugal 28.551 veículos automóveis, ou seja, menos 9,9% do que em igual mês do ano anterior", disse o organismo, em comunicado.

Já no primeiro trimestre "foram colocados em circulação 69.623 novos veículos, o que representou uma queda homóloga de 4,7%".