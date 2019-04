Actualidade

O líder do PSD afirmou hoje que "não faz grande sentido" pensar na regionalização, porque "pela primeira vez" Portugal tem uma "estratégia para a descentralização", devendo em julho ser apresentada a vertente "do Estado para o setor sub-nacional".

"Para ser sincero, neste momento acho que não faz grande sentido. Assinámos [o PSD] com o Governo, vai fazer um ano, um acordo que tem em vista a descentralização. Um dos pilares, [da transferência de competências] do Estado para as câmaras está a ser executado. Mal, mas está", começou por dizer Rui Rio, em declarações aos jornalistas, após receber a Associação dos Profissionais da Inspeção Tributária, na sede distrital do PSD/Porto.

Rio lembrou ainda o acordo feito com o Governo com vista à descentralização do Estado para o setor sub-nacional, "coisa que nunca houve em Portugal", relativamente ao qual até 31 de julho uma comissão está a preparar propostas.