O prazo para a entrega do IRS arrancou hoje oficialmente e, até às 17:00, o Portal das Finanças registou a submissão de 224.039 declarações, sendo que 55% foram automáticas, indicou o Ministério das Finanças.

Este primeiro dia ficou marcado por falhas no acesso ao Portal das Finanças com alguns contribuintes a registarem dificuldade em preencher e submeter a sua declaração anual do imposto, mas fonte oficial do Ministério das Finanças refere que, "apesar de algumas perturbações verificadas" ao longo do dia, "o acesso está neste momento regularizado".

De acordo com os dados facultados à Lusa pelo ministério tutelado por Mário Centeno, das 224.039 declarações entregues durante o dia de hoje, há 123.561 (55%) que correspondem a declarações abrangidas pelo IRS automático.