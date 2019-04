Actualidade

As tarifas de gás aplicadas às famílias que se mantêm no mercado regulado deverão descer 2,2% a partir de 01 de outubro, de acordo com a proposta da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) hoje divulgada.

Esta proposta é destinada a "variações das tarifas transitórias de venda a clientes finais com um consumo anual de gás natural inferior ou igual a 10.000 metros cúbicos, que abrange os consumidores domésticos e serviços", segundo a ERSE.

O regulador detalha que "estão sujeitos a estas variações apenas cerca de 280 mil consumidores que permanecem no comercializador de último recurso e que representam cerca de 3% do consumo total nacional".