Actualidade

A Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da PJ (ASFIC-PJ) decidiu hoje "interromper todas as ações de luta em curso" a partir das 09:00 de terça-feira, para encetar, com "boa-fé", negociações com o Ministério da Justiça.

A associação afirma em comunicado que a decisão pretende "iniciar um processo negocial com o Ministério da Justiça livre de qualquer constrangimento social, numa demonstração de boa-fé e disponibilidade".

A direção nacional da ASFIC-PJ, presidida por Ricardo Valadas, justifica a decisão com "o enorme sucesso das iniciativas levadas a cabo pelos funcionários da Polícia Judiciária, que resultaram na apresentação de um conjunto de garantias muito positivas por parte da direção nacional da PJ e do próprio Governo".