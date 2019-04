Actualidade

O bebé com um mês de vida que foi internado no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE) com suspeita de estar infetado com a bactéria da 'legionella' teve hoje alta, disse fonte da unidade hospitalar.

"A criança melhorou e teve alta hospitalar hoje", afirmou à agência Lusa a fonte do HESE, referindo, contudo, que o Instituto Ricardo Jorge vai prosseguir com "análises complementares".

O hospital de Évora tinha divulgado no sábado que "as primeiras análises provisórias realizadas pelo Instituto Ricardo Jorge deram resultado negativo", nomeadamente as de "antigenúria e PCR para a 'legionella'".