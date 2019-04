Actualidade

O FC Porto vai cumprir os seus compromissos das 29.ª e 30.ª jornadas da I Liga antes do Benfica, revelou hoje a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) em comunicado.

Na 29.ª jornada, que abre na sexta-feira, 12 de abril, com o Desportivo de Chaves-Belenenses, os 'dragões' deslocam-se no dia seguinte ao Algarve para defrontar o Portimonense, em encontro com início às 18:00, enquanto o Benfica recebe no domingo (14 de abril) o Vitória de Setúbal, às 20:00.

Em duas rondas marcadas pela disputa dos quartos de final das duas competições europeias, e em que os dois rivais também se encontram envolvidos, os portistas voltam a jogar antes das 'águias' na 30.ª jornada, recebendo no sábado, 20 de abril, o Santa Clara.