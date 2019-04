Actualidade

O treinador do FC Porto disse hoje que a sua equipa "não vai relaxar à sombra da vantagem" que detém sobre o Sporting de Braga, nas meias-finais da Taça de Portugal em futebol.

Na antevisão ao jogo da segunda mão da eliminatória, que se disputa esta terça-feira, no estádio dos minhotos, Sérgio Conceição sublinhou que a vantagem de três golos amealhada no primeiro duelo "não vai mudar a forma de jogar do FC Porto".

"Estamos a meio da eliminatória e não podemos relaxar à sombra da vantagem. Temos de pensar que vamos defrontar uma equipa forte, e que o jogo está 0-0. No pouco tempo que tivemos para preparar a partida, fizemo-lo para ganhar e não pensar em passar o tempo", sublinhou o treinador dos 'dragões'.