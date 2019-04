Actualidade

O Vitória de Setúbal regressou hoje aos triunfos na I Liga de futebol, na 27.ª jornada, ao vencer por 1-0 no terreno do Feirense, último classificado, que não ganha desde a segunda ronda.

A equipa sadina, cuja última vitória acontecera na 11.ª jornada, ganhou no Estádio Marcolino de Casto, em Santa Maria da Feira, com um golo do venezuelano Cádiz, marcado aos 81 minutos, pouco depois da expulsão de Flávio, que deixou a equipa da casa reduzida a 10 elementos, aos 77.

Depois de ter acumulado oito empates e sete derrotas nas 15 rondas anteriores, o Vitória subiu uma posição, para o 14.º lugar, com 28 pontos, mais dois do que o Nacional (15.º) e três acima da zona de despromoção, enquanto o Feirense permanece em último, com 15.