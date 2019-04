Brexit

Os deputados britânicos rejeitaram hoje à noite as quatro opções alternativas ao acordo de saída do Reino Unido da União Europeia ('Brexit') concluído pela primeira-ministra, Theresa May, que já chumbaram três vezes.

As duas propostas que tinham obtido mais votos na primeira votação, na quarta-feira passada na Câmara dos Comuns, a realização de um referendo sobre qualquer acordo de divórcio concluído com Bruxelas e o estabelecimento de uma união aduaneira com a União Europeia (UE), foram rejeitadas com 292 votos contra e 280 a favor (uma diferença de 12 votos) e 276 votos contra e 273 a favor (uma diferença de apenas três votos), respetivamente.

A terceira proposta, de um modelo "Noruega +", também conhecida como "Mercado Comum 2.0", que previa a manutenção do Reino Unido no mercado único - o que seria sinónimo de liberdade de circulação de bens, capitais, serviços e pessoas, como na Noruega -, mas a isso acrescentando a exigência de uma união aduaneira específica com a UE, ou seja, de uma política aduaneira e comercial comum, também não obteve o apoio necessário dos deputados britânicos.