Actualidade

O professor e engenheiro informático José Tribolet alerta que "a fragilidade" dos "sistemas vitais é assustadora" em Portugal e ironiza que "com 100 mil euros e uma pequena equipa" deitava "abaixo um governo em 15 dias".

Em termos de cibersegurança, "a fragilidade dos nossos sistemas vitais", dos "sistemas críticos que fazem a sociedade funcionar é assustadora", afirmou, em entrevista à Lusa, o presidente do Departamento de Engenharia Informática do IST de Lisboa e fundador do Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Investigação e Desenvolvimento (INESC).

Para "quem saiba criar perturbações", se "em vez de criar uma perturbação, criar quatro, cinco seis sete e a repetir massivamente durante uma semana, não há nenhum governo que resista", afirmou, evitando dar exemplos práticos por que "não é apropriado", sublinhando, porém, que as forças de segurança em Portugal conhecem estes riscos.