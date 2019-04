Actualidade

José Tribolet, professor universitário de Sistemas de Informação, aconselha cautela na adoção do voto eletrónico e admite que "eventuais falhas" no sistema derivam mais de problemas de organização e controlo do que de questões informáticas.

Em entrevista à agência Lusa, Tribolet afirmou que "as eventuais faltas de segurança num sistema de voto eletrónico derivam mais de questões da organização e de controlo da execução, do que propriamente tecnológicas".

O professor universitário é favorável a experiências-piloto, como a que vai acontecer em Évora nas europeias de 26 de maio, que devem ser feitas "com todo o cuidado, evidentemente".