Actualidade

A FLEC/FAC reivindicou hoje ter abatido no fim de semana três oficiais das Forças Armadas Angolanas (FAA) durante confrontos nas aldeias de Luali, região de Belize, e de Banga, em Buco-Zau, na fronteira com a República Democrática do Congo.

Num comunicado, assinado por Cabral Rodrigues Bisafi, chefe de Operações Militares, o Estado-Maior General da Frente de Libertação do Estado de Cabinda/Forças Armadas de Cabinda (FLEC/FAC) refere ter abatido dois tenentes e um major das FAA e ferido quatro outros militares nos confrontos, em que foram mortos também dois combatentes do movimento independentista.

"O Estado-Maior General da FLEC-FAC reafirma que está em curso uma ofensiva coordenada contra as forças de ocupação angolanas presentes em todo o território de Cabinda e apela à população de Cabinda e estrangeiros no território à mais elevada prudência", lê-se no documento, em que o movimento independentista responsabiliza o Presidente de Angola, João Lourenço, "por todo o derramamento de sangue" no enclave.