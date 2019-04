Actualidade

O projeto Santarém Cultura quer tornar-se numa das bases estratégicas de desenvolvimento de uma cidade marcada pela "falta de sentimento de pertença" dos que a habitam e que tem estado "fora de qualquer circuito", disse à Lusa o seu mentor.

João Aidos, gestor, programador, produtor e engenheiro projetista, com passagem por estruturas culturais em vários pontos do país e diretor-geral das Artes em 2010/11, lidera a equipa que venceu o concurso aberto em 2018 pela Câmara de Santarém, abraçando o desafio de "pensar o território de uma maneira concertada" e de construir "um pensamento de cidade" a partir da cultura, disse à agência Lusa.

No final do primeiro trimestre de programação, que abriu a 19 de janeiro com um concerto de Áurea e encerrou a 30 de março com a peça "Odeio este tempo detergente", a partir da escrita de Ruy Belo, a vice-presidente da Câmara de Santarém, que detém o pelouro da Cultura, Inês Barroso, afirmou que não tem ainda números da afluência tanto aos espetáculos como às ações realizadas nas escolas e em coletividades das freguesias, mas realçou o facto de, pela primeira vez em muitos anos, as lotações terem ficado "completamente esgotadas".