(CORREÇÃO) Lisboa, 02 abr (Lusa) - Mais de 120 pessoas assinaram uma carta aberta que pede o reconhecimento dos direitos dos enfermeiros e defende uma discussão centrada no Serviço Nacional de Saúde, e não em iniciativas que viram a população contra os profissionais de saúde.

Na carta, a que a agência Lusa teve acesso e que é assinada por personalidades como a ex-ministra da Saúde Ana Jorge e o ex-diretor-geral da Saúde Constantino Sakellarides, os subscritores defendem um Serviço Nacional de Saúde forte e soberano. (CORRIGE, NO SEGUNDO PARÁGRAFO, O NOME DOS SUBSCRITORES, UMA VEZ QUE OS PROMOTORES RETIFICARAM A LISTA E DEIXOU DE CONSTAR O NOME DO EX-PRESIDENTE DO INSTITUTO PORTUGUÊS DO SANGUE ÁLVARO BELEZA).

"O Serviço Nacional de Saúde é o garante do direito fundamental da proteção da saúde a todas as pessoas, sem exceção. O SNS deve ser forte e soberano, não funcionando em SOS, atirando para o privado os que têm capacidade de pagar, e do privado para o público quem deixa de ter essa capacidade", escrevem.