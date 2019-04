Idai

Dez dias depois, com a fase de socorro concluída, a força conjunta portuguesa de auxílio às vítimas do ciclone Idai regressou a Lisboa, tendo prestado assistência a 20 mil pessoas no distrito moçambicano de Buzi, um dos mais afetados.

"A janela do socorro já acabou. Neste momento estamos a entrar ou já entrámos num período de recuperação. O grande vetor que é preciso trabalhar neste momento é a saúde", afirmou o comandante Pedro Nunes, adjunto da Autoridade Nacional de Proteção Civil e comandante da força conjunta de Portugal em auxílio a Moçambique, a bordo do avião onde regressaram os cerca de 70 elementos da missão humanitária do Estado português e que chegou pelas 08:40 ao aeroporto Humberto Delgado, de onde seguiria rebocado até Figo Maduro.

Entre estes, encontravam-se bombeiros voluntários e profissionais da força especial de bombeiros, elementos do Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro (GIPS) da GNR acompanhados de seis cães, especialistas do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da proteção civil e dois técnicos da EDP que foram ajudar a repor o fornecimento de eletricidade.