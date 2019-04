Actualidade

Doze sociedades científicas e organizações de saúde portuguesas manifestaram-se hoje preocupadas com as alegações da indústria sobre o risco reduzido dos dispositivos de tabaco aquecido e alertaram que os riscos para a saúde são graves.

Num documento conjunto, organizações como a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, a Associação Portuguesa de Medicina Geral e Familiar e a Sociedade Portuguesa de Pneumologia, entre outras, manifestam-se "fortemente preocupadas" com o surgimento de novos produtos de tabaco e lembram que estes "produzem aerossóis com nicotina e outros químicos".

"Não devemos permitir que o debate em torno dos novos produtos do tabaco nos distraia do principal objetivo em questão - promover medidas regulatórias que sabemos serem eficazes na redução do tabagismo e continuar a apoiar aqueles que desejem parar de fumar", escrevem.