Actualidade

O Centro Hospitalar do Oeste (CHO) vai arrancar no primeiro semestre deste ano com 10 camas de hospitalização domiciliária repartidas pelas áreas de influência dos hospitais das Caldas da Rainha e de Torres Vedras, divulgou hoje a instituição.

"Devido às suas características geográficas, o CHO terá em funcionamento duas equipas de hospitalização domiciliária", divulgou hoje a administração da instituição, que prevê ter o projeto em "funcionamento durante o primeiro semestre de 2019".

As duas equipas ficarão localizadas na Unidade Hospitalar de Caldas da Rainha e na Unidade Hospitalar de Torres Vedras e, em comunicado, o CHO esclareceu hoje que, "numa primeira fase, cada equipa irá arrancar com cinco camas e terá um raio de ação máximo de 30 quilómetros ou 30 minutos de distância, relativamente a cada um dos hospitais".