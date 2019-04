Brexit

(CORREÇÃO NOS PRIMEIRO E SEGUNDO PARÁGRAFOS) Lisboa, 30 mar (Lusa) - A Linha Brexit, um centro de atendimento consular especificamente dirigido aos cidadãos portugueses residentes no Reino Unido, entra em vigor às 09:00 de terça-feira, 02 de abril, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva.

Por via telefónica (00 44 20 36 36 84 70) ou através do correio eletrónico (cac.ru@ama.pt), os emigrantes portugueses podem ver esclarecidas dúvidas sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (UE), podendo dispor ainda de informações necessárias para a emissão de documentos de identificação. (CORRIGE A INFORMAÇÃO SOBRE A ENTRADA EM VIGOR DA LINHA, O TELEFONE E O ENDEREÇO DE E-MAIL)

O ministro dos Negócios Estrangeiros afirmou hoje à agência Lusa que a linha "tem como primeiro objetivo dar toda a informação, por via telefónica ou via eletrónica" aos portugueses.