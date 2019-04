Actualidade

Uma prospeção sobre o cinema do Brasil e uma reflexão sobre a produção cinematográfica portuguesa são duas das propostas do Festival Internacional de Cinema - IndieLisboa, marcado para maio e hoje apresentado.

"Desde a primeira edição, há um trabalho de reconhecimento do cinema que se faz em Portugal", afirmou Miguel Valverde, um dos programadores, a propósito da presença de filmes portugueses nas várias secções do IndieLisboa e do aumento de obras selecionadas para a competição.

Este ano, o 16.º IndieLisboa contará com mais de 50 filmes portugueses, presentes em toda a programação, entre estreias mundiais, estreias nacionais e primeiras obras. Há 17 filmes na competição de curtas-metragens,