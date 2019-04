Actualidade

O Governo de Macau e o Banco da China assinaram hoje um protocolo permitindo que residentes e empresas utilizem serviços financeiros do banco estatal fora daquele território, representando mais uma medida de integração na metrópole da Grande Baía.

O protocolo, assinado pelo chefe do executivo de Macau, Chui Sai On, e o presidente do conselho de administração do Banco da China, Chen Siqing, estabelece que os residentes de Macau possam "usufruir de um tratamento equitativo em comparação com os residentes da China interior", segundo um comunicado das autoridades do território.

Na mesma nota lê-se que os residentes e as empresas de Macau podem, apenas com o bilhete de identidade, "tratar de abertura de contas bancárias, de cartões, de registos e de transações, usufruindo de serviços financeiros rápidos para pagamentos, bem como de créditos e serviços" na china continental.