O treinador do Sporting, Marcel Keizer, recusou hoje ver o dérbi da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal de futebol contra o Benfica como o jogo da época dos 'leões'.

Com a equipa a oito pontos de Benfica e FC Porto na I Liga, a presença no Jamor pode significar a conquista de um segundo troféu em 2018/19, depois da vitória na Taça da Liga, mas o técnico holandês relativizou o peso do duelo que José Mourinho considerou na segunda-feira, em declarações no Fórum de Treinadores, como o "jogo da época" para o clube de Alvalade.

"Não sei o que [José Mourinho] disse, mas é um jogo importante. Não quero pôr a questão do título neste jogo. Temos ainda jogos da liga para fazer e o de amanhã [quarta-feira] é um jogo grande para todos. Estou ansioso para o encontro", afirmou Marcel Keizer na conferência de imprensa realizada na Academia de Alcochete.