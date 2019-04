Actualidade

A performance da coreógrafa e bailarina Vera Mantero que interage com uma escultura de Rui Chafes, "Comer o Coração em Cena", vai ser apresentada no dia 09 de abril, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa.

Inserida na programação do festival BoCa - Bienal Internacional de Artes Contemporâneas, a icónica performance recria "Comer o Coração", concebida há 15 anos para representar Portugal na Bienal de Artes Visuais de São Paulo.

No âmbito do BoCa, será apresentada numa configuração mais pequena, para ser apresentada na sala Garrett do D. Maria II, em vez de um grande museu, como na altura, em 2004.