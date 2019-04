Actualidade

O Ministério da Cultura de Espanha e a Polícia Nacional do país vizinho apresentaram hoje em Madrid uma folha manuscrita restaurada do Livro da Montaria, redigido no século XV, na corte de D. João I de Portugal.

Trata-se de um "fragmento" de uma obra "emblemática da literatura medieval portuguesa" e "fundamental" para o estudo da arte de caçar dessa época, explicou o diretor-geral das Belas-Artes espanholas, Román Fernández-Baca.

A "preciosa" folha manuscrita, que tinha sido roubada em 1995 e recuperada em 2014, foi "restaurada, estudada e digitalizada", e vai ser devolvida esta quinta-feira, 04 de abril, ao Arquivo Provincial de Lugo (Galiza).