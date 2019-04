Actualidade

O município de Loures, no distrito de Lisboa, decretou hoje "tolerância zero" à deposição ilegal de resíduos e anunciou que foram apreendidas cinco viaturas e detetadas 43 infrações ambientais na sequência de uma operação policial de fiscalização.

Os dados desta operação, que envolveu elementos da Polícia Municipal de Loures, Polícia de Segurança Pública (PSP), Guarda Nacional Republicana (GNR), Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) de Lisboa e Vale do Tejo, foram apresentados no final desta manhã.

A fiscalização incidiu nos produtores e operadores/gestores de resíduos, na fiscalização de obras sujeitas a licenciamento ou a comunicação prévia e ainda no transporte de resíduos.