A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional (FMI) afirmou hoje que não antecipa uma recessão da economia global no curto prazo, mas adiantou que a instituição vai rever em baixa as previsões para 2019.

"Não antecipamos uma recessão no curto prazo. De facto, antecipamos alguma recuperação no crescimento na segunda metade de 2019 e em 2020", afirmou hoje Christine Lagarde, ao falar na Câmara de Comércio dos Estados Unidos, em Washington.

A diretora-geral do FMI referiu, contudo, que, desde janeiro, quando o FMI estimou que a economia global iria crescer cerca de 3,5% em 2019 e 2020, a economia "perdeu mais ímpeto" e antecipou que a instituição com sede em Washington vai rever em baixa as suas estimativas quando divulgar as novas previsões económicas na próxima semana, no âmbito da reunião de Primavera do FMI, em conjunto com o Banco Mundial.