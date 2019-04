Actualidade

A Unidade de Controlo Costeiro da GNR apreendeu sete toneladas de berbigão com tamanho inferior ao legalmente permitido, numa operação de fiscalização realizada na Ria Formosa, em Olhão, na segunda-feira, anunciou hoje aquela força de segurança.

As sete toneladas de berbigão pertenciam à espécie "Cerastoderma edule", a mais frequente em Portugal, e foram devolvidas pelas autoridades ao seu habitat natural, na reserva do parque natural da Ria Formosa, no Algarve, referiu a GNR num comunicado.

O berbigão imaturo foi detetado "durante uma ação de fiscalização dirigida ao transporte de pescado fresco e moluscos bivalves, junto da Ria formosa", contextualizou a GNR, acrescentando que a área protegida "se estende pelos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António", conta com "estatuto de Parque Natural, desde 1987, e de Reserva Natural, desde 1978", e "assume-se como um importante santuário de biodiversidade".