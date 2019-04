Actualidade

A equipa de sub-19 do FC Porto garantiu hoje, pelo segundo ano consecutivo, a presença na 'final four' da UEFA Youth League em futebol, ao vencer os dinamarqueses do Midtjylland por 3-0.

A jogar no Olival, em Vila Nova de Gaia, os 'dragões' adiantaram-se no marcador aos 15 minutos, através de Mor Ndiaye, tendo ampliado a contagem já na segunda metade, por intermédio de Afonso Sousa, aos 77, e Gonçalo Borges, aos 89.

Os 'azuis e brancos', que na temporada passada foram eliminados nas meias-finais pelos ingleses do Chelsea nas grandes penalidades, vão defrontar na fase decisiva, a disputar entre 26 e 29 de abril, no Colovray Sports Centre, em Nyon (Suíça), o vencedor do encontro de quarta-feira entre os alemães do Hoffenheim e os espanhóis do Real Madrid.