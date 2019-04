Actualidade

A Rota do Românico anunciou hoje ter concluído as obras de conservação e salvaguarda do Mosteiro de Paço de Sousa, no concelho de Penafiel, que representaram um investimento de 482 mil euros.

Segundo aquele projeto turístico-cultural, a intervenção agora concluída naquele monumento vai ser inaugurada no domingo, com uma eucaristia presidida pelo bispo do Porto, Manuel Linda, e uma visita guiada aos diversos espaços do mosteiro.

A Rota do Românico (RR) assinalou hoje que "a intervenção de requalificação do antigo mosteiro beneditino de Paço de Sousa, uma das maiores referências da arquitetura românica nacional, incluiu a realização de escavações arqueológicas e diversos trabalhos de conservação e restauro, que tiveram início a 18 de abril de 2017".