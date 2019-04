Actualidade

Os funcionários públicos cuja progressão depende do tempo de serviço, como é o caso dos militares ou polícias, deverão ver reconhecidos 70% de um escalão no descongelamento de carreiras, sendo descontadas as promoções, segundo uma proposta do Governo.

O documento a que a Lusa teve acesso, que esteve a ser discutido no último Conselho de Ministros, na quinta-feira, e que chegou a constar do comunicado do Governo, tendo sido retirado pouco tempo depois, defende uma solução para as carreiras especiais idêntica à encontrada para o descongelamento da carreira dos professores.

"Aos trabalhadores das carreiras, cargos ou categorias, integrados em corpos especiais, em que a progressão e mudança de posição remuneratória dependa do decurso de determinado período de prestação de serviço legalmente estabelecido para o efeito cuja contagem do tempo de serviço esteve congelada entre 2011 e 2017 é contabilizado 70% do módulo de tempo padrão", lê-se no projeto de diploma.