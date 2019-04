Actualidade

O secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João Torres, indicou hoje, no parlamento, que quase metade das queixas registadas no livro de reclamações em 2018 dizem respeito à Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

"A ASAE tem cerca de 45% a 50% das reclamações do livro", disse João Torres, em resposta ao PCP, durante uma audição parlamentar na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas.

De acordo com o governante, isto não significa que "as pessoas reclamem contra a ASAE", mas que esta autoridade regula vários operadores sobre os quais são apresentadas queixas.