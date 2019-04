Actualidade

O Presidente angolano aprovou um pacote financeiro de 174 milhões de euros para combater os "efeitos destrutivos" da seca que há quatro anos assola a província do Cunene, no sul do país, incluindo a construção de duas barragens.

Um comunicado divulgado hoje pela Casa Civil do Presidente da República angolano refere que, por despacho presidencial, João Lourenço ordenou aos vários setores para que "desencadeiem, de imediato, os procedimentos de contratação, por concurso público", dos serviços para a edificação de um conjunto de obras com aquele fim.

"Em concreto, o Presidente da República orientou que se construa um sistema de transferência de água do rio Cunene que partirá da localidade de Cafu até Shana, nas áreas de Cuamato e Namacunde, destinando para a obra o valor em kwanzas (moeda nacional) equivalente a 80 milhões de dólares (69,5 milhões de euros)", lê-se no documento.