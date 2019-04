Actualidade

Uma aeronave da Força Aérea portuguesa, destacada na Polónia no âmbito de uma operação da NATO, entrou "inadvertidamente no espaço aéreo da Finlândia" cerca de 500 metros, após uma correção de rumo, anunciou hoje este ramo militar.

"Uma aeronave da Força Aérea, destacada na Polónia no âmbito da operação Assurance Measures da NATO, entrou inadvertidamente no espaço aéreo da Finlândia, ontem [segunda-feira] ao final da manhã", refere a Força Aérea em comunicado.

Segundo a nota, a missão decorria no Mar Báltico, entre a Estónia e a Finlândia, quando a tripulação do P-3C CUP+ efetuou uma "correção de rumo e não conseguiu evitar que o raio de volta ultrapassasse em cerca de 0,3 milhas náuticas (500 metros) o limite do espaço aéreo daquele país".