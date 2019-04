Actualidade

O Presidente Abdelaziz Bouteflika notificou oficialmente o presidente do Conselho constitucional da decisão de se demitir, anunciou esta noite a televisão argelina ao citar fonte da Presidência da República.

Previamente, o Ministério da Defesa da Argélia tinha pedido esta tarde a demissão "imediata" de Bouteflika, referindo ser necessário avançar com os procedimentos constitucionais para o retirar do poder.

Segundo o comunicado do ministério, liderado pelo chefe do Estado-Maior do Exército argelino, general Ahmed Gaid Salah, "não existe mais tempo a perder" para declarar Abdelaziz Bouteflika como inapto para o cargo, dando voz à população da Argélia.