O FC Porto qualificou-se hoje pela 30.ª vez para a final da Taça de Portugal de futebol, ao empatar 1-1 no terreno do Sporting de Braga, no jogo da segunda mão das meias-finais.

Vencedores do encontro da primeira mão, por 3-0, os 'dragões' chegaram ao intervalo a perder, devido ao golo marcado por Paulinho, aos 41 minutos, mas Danilo repôs a igualdade, aos 74.

O campeão nacional regressa à final quatro anos depois da última presença, na qual foi batido precisamente pelo Sporting de Braga no desempate por grandes penalidades (4-2, após 2-2 no prolongamento).