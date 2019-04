Actualidade

O presidente do Conselho de Administração da Vista Alegre faz um balanço positivo da atividade da empresa em 2018 e revela que no primeiro trimestre deste ano o grupo está a crescer "cerca de 40%" face ao período homólogo.

"Nós estamos a crescer face ao período homólogo cerca de 40% neste primeiro trimestre", tratam-se de "crescimentos muitíssimo elevados, mas que já eram de alguma forma totalmente antecipados por nós", avançou Nuno Marques, em entrevista à agência Lusa, quando questionado sobre como decorreu o primeiro trimestre para a marca.

"Os aumentos da capacidade produtiva, que também foram desenhados em 2017 e implementados em 2018, também já eram com este objetivo, com este intuito de crescer. Portanto, as coisas estão a correr do ponto de vista operacional e comercial de acordo com aquilo que foi a estratégia definida pelo Conselho de Administração da Vista Alegre", salientou o gestor.