Actualidade

A Câmara de Contas timorense considerou ilegais, lesivos para o interesse do Estado e em benefício de duas empresas os contratos assinados para o desenho, supervisão e construção do novo edifício da Comissão da Função Pública em Díli.

Num relatório de auditoria ao projeto divulgado terça-feira escreve-se que o contrato para desenho e supervisão "não salvaguardou os interesses do Estado, nomeadamente financeiros, tendo resultado, isso sim, num benefício para a Pires Architects", empresa do atual ministro das Obras Públicas, Salvador Pires.

A obra - que sofreu inúmeros atrasos e graves problemas técnicos - também foi adjudicada sem salvaguardar os interesses do Estado à empresa Timor Lorosae Independent Co. (TLIC), a pior das cinco classificadas no concurso público, refere-se no relatório.