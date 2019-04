Idai

O registo oficial da população afetada pelo ciclone Idai e pelas cheias no centro de Moçambique ultrapassou hoje a fasquia de um milhão de pessoas, anunciaram as autoridades do país.

A população afetada é de 1,3 milhões, segundo os dados do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC), que mantém o número total de 598 mortos e 1.641 feridos desde que a tempestade assolou a região, há três semanas.

O grupo de pessoas afetadas inclui todas aquelas que perderam as casas, precisam de alimentos ou de algum tipo de assistência.