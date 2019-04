Actualidade

O Tribunal de Recurso timorense indeferiu hoje um recurso ao plenário de um grupo de 23 deputados da oposição que pediam a nulidade de uma decisão sobre alterações polémicas à lei de atividades petrolíferas.

Na decisão, de que as partes foram notificadas na terça-feira e a que a Lusa teve acesso hoje, o Tribunal reafirma assim a sua decisão inicial apesar de corrigir um erro material cometido no acórdão inicial quando se referiu à lei errada no texto da decisão em si.

O tribunal decide "indeferir a reclamação apresentada" pelos deputados "que coloca em crise o acórdão dos autos por ele não ter sido proferido pelo plenário do Tribunal de Recurso", dando assim "prolação de novo acordo" de forma imediata.